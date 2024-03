Il ricordo del Dott. Dario Bergamo al Liceo Metastasio di Scalea

StrettoWeb

Il prossimo 25 marzo, alle ore 17:00, presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico e Linguistico “Pietro Metastasio” di Scalea (Cs), si terrà una cerimonia commemorativa in memoria del dott. Dario Bergamo, in occasione del 25° anniversario della sua scomparsa (1916-1999). L’evento è stato organizzato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione G. Caloprese, con il Patrocinio del Comune di San Nicola Arcella, dell’Associazione Pro-Loco di San Nicola Arcella, della Pro-Loco di Scalea e dell’UNPLI di Cosenza, già a partire dal mese di novembre scorso.

L’Associazione Caloprese, nell’ambito del suo impegno nella riscoperta dei valori culturali e delle personalità del territorio, ha istituito una borsa di studio del valore di 1000 euro, destinata al miglior elaborato preparato dagli studenti residenti a Scalea delle classi IV e V degli istituti scolastici di secondo grado dell’Alto Tirreno Cosentino.

La tematica proposta riguarda la figura del dott. Dario Bergamo nel contesto storico-culturale della città di Scalea dal 1961 al 1980, evidenziando il suo ruolo sia come medico che come sindaco durante gli anni difficili del secondo dopoguerra, contribuendo in qualche modo allo sviluppo e all’ammodernamento della cittadina. Si tratta di un esempio di impegno e dedizione alla politica, in linea con i principi socratici.

Un bando è stato diffuso dal Liceo Scientifico e Linguistico di Scalea agli altri istituti scolastici del comprensorio, incoraggiando la partecipazione degli studenti. Diversi giovani hanno presentato i propri elaborati, conformemente ai termini di regolamento allegato al bando, inviandoli direttamente alla segreteria del Liceo Metastasio, scuola capofila gestita dal dirigente prof.ssa Laura Tancredi.

Una Commissione composta da esperti accademici, giornalisti, scrittori e professionisti ha valutato gli elaborati in base alla loro qualità e pertinenza alla tematica fornita, considerando il contesto storico e socio-economico di riferimento. Le valutazioni sono state trasmesse al Dirigente, unica figura a conoscere i nominativi degli studenti partecipanti, che ha determinato il vincitore del Bando sulla base della somma dei voti.

Durante la cerimonia sarà annunciato e premiato il vincitore della Prima Edizione del Concorso, alla presenza dei commissari, degli studenti partecipanti e delle loro famiglie, oltre a rappresentanti delle Istituzioni del comprensorio e membri dell’associazione.

