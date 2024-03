Regionali Sardegna, la Corte d’Appello smentisce la proclamazione di Todde: “conteggio ancora in corso”

StrettoWeb

Che caos in Sardegna. E’ ancora incerto il risultato delle elezioni regionali del mese scorso ed il conteggio delle schede è ancora in corso. E’ quanto scrive in una nota, che riportiamo integralmente, il presidente della Corte d’Appello di Cagliari, Gemma Cucca.

“In ordine alle notizie diffuse in queste ultime ore relative all’asserita proclamazione del Presidente della Regione da parte dell’Ufficio Centrale Regionale costituito presso la Corte d’Appello, si comunica che le operazioni di conteggio per l’attribuzione dei seggi su base regionale e circoscrizionale finalizzate alla proclamazione del presidente e dei consiglieri sono tutt’ora in corso. Pertanto, il presente comunicato smentisce categoricamente qualsiasi informazione relativa all’avvenuta conclusione delle suindicate operazioni”, sottolinea la nota.

Le parole di Todde

Ma a chi risponde la nota della Corte d’Appello? In mattinata Alessandra Todde aveva diramato una nota che riportiamo integralmente. “La proclamazione avverrà probabilmente mercoledì mattina, sono i tempi del tribunale, ma sappiamo che il divario è ulteriormente aumentato, per questo oggi sarà una giornata di festa e di lavoro con gli eletti, per correre rispetto ai problemi da affrontare in via prioritaria”. Così Alessandra Todde,

“Oggi lavoreremo in condivisione su quanto ci attende, per riuscire a costruire una squadra coesa che possa seguire sin da subito sia in consiglio che nel governo i problemi da affrontare”, sottolinea Todde. “Parleremo di priorità e di tempi – aggiunge – che sono celeri e su questo vogliamo segnare la discontinuità rispetto alla giunta precedente”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.