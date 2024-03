StrettoWeb

“In Sardegna ci siamo presi una bella sconfitta. In Abruzzo è un’occasione importante, sento che c’è entusiasmo, in 5 anni è stato governato bene, e lo dico da abruzzese“. E’ quanto afferma il leader di “Noi moderati”, Maurizio Lupi.

“Credo che vinceremo le elezioni. Le divisioni non servono, poi all’interno del centrodestra i distinguo non servono a nessuno. Per noi la sfida è quella di governare. Ma devo dire che l’unità del centro destra non è in discussione“, conclude Lupi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.