Regionali, Lollobrigida: “l’Abruzzo è centrale nella nostra economia”

“Sono certo che i cittadini abruzzesi sapranno scegliere per il meglio“. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, facendo riferimento al voto per le elezioni regionali di domenica 10 marzo, oggi all’Aquila a margine del Consiglio comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria ai Carabinieri Forestali.

“Dal mio punto di vista, ovviamente, auspico che quello che ho visto in questi cinque anni possa continuare nella stessa direzione. L’Abruzzo è tornata ad essere regione centrale che non viene considerata marginale all’interno dell’economia italiana, degli indirizzi. Una regione che aveva già delle straordinarie potenzialità che forse venivano sfruttate meno di quanto si potesse”, rimarca Lollobrigida. “L’Abruzzo ha tutto ha il mare, la montagna, ha città straordinarie dal punto di vista artistico. Ha un’enogastronomia eccezionale. Quindi merita di essere al centro delle dinamiche nazionali e internazionali“, conclude Lollobrigida.

