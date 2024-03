Regionali, Boschi: “in Abruzzo sarà finale fotofinish, Centro/Destra nervoso”

StrettoWeb

“In Abruzzo è una sfida al fotofinish: la prossima settimana è quella decisiva, anche perché la Sardegna ci ha insegnato che si vince anche per 3 mila voti. E’ una sfida aperta con un risultato che non è scontato come pensa il centrodestra e cominciano ad essere nervosetti vedendo scivolare di mano quello che credevano un risultato acquisito. Abbiamo bravi amministratori per far vincere l’Abruzzo dopo 5 anni a guida Marsilio che ha fatto di questa terra una provincia romana. E’ l’uomo di fiducia della Meloni e il fortino di Fratelli d’ Italia che non ha portato valore aggiunto per gli abruzzesi”. E’ quanto affermato oggi a Lanciano da Maria Elena Boschi (Italia Viva) nella campagna elettorale a sostegno del candidato presidente Luciano D’Amico e della lista Riformisti e Civici.

“La gestione Marsilio ha comportato che ogni volta a Roma c’è stata malefatta con scelte contro l’Abruzzo. Marsilio anziché difendere i concittadini ha girato la testa in silenzio. L’abbiamo visto anche con la vicenda paradossale del Pnrr con il definanziamento dei soldi che erano già degli abruzzesi. Poi il governo Meloni, in prossimità del voto, ha fatto finta di dare risorse per le infrastrutture, come la Roma-Pescara“, conclude Boschi.

