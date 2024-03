Regionali, Bersani: “D’Amico è la persona giusta per cambiare l’Abruzzo”

StrettoWeb

Il centrodestra si è diviso molte volte, dopodiché, è vero che loro si ammucchiano; un vicepresidente sta con Navalny e l’altro con Putin e vanno avanti lo stesso, loro galleggiano sull’Italia così com’è, non hanno problemi di cambiare qualcosa. Noi abbiamo invece il problema di cambiare qualcosa cominciando dall’Abruzzo. Cari abruzzesi, sta passando un treno che non potete perdere, avete un presidente candidato che è una meraviglia”. E’ quanto ha affermato Pier Luigi Bersani, giunto stamani a Lanciano per la campagna elettorale del candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Abruzzo, Luciano D’Amico.

“Un buon presidente – ha aggiunto Bersani – deve crederci di fronte ai problemi di salute, dove non ci sono ricchi e poveri. Il territorio l’abbiamo in prestito dai nostri figli, imprese e lavoro devono stare in piedi e innovare tutti e due in un tessuto economico formidabile come è quello abruzzese. Faccio appello a chi è indeciso nelle ultime ore, che sono quelli di traverso per tanti giusti motivi, ma devono capire che marzo è tempo di migrare, di andare a votare. Stavolta dobbiamo andarci. Chi è in rimonta ha un punto di vantaggio, una forza in più, una spallata in più e noi crediamo in questa spallata”, conclude Bersani.

