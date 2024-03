Regionali Basilicata, Tajani: “l’obiettivo di Forza Italia è ottenere il 15%”

StrettoWeb

“L’obiettivo di Forza Italia è arrivare al 15% e ottenere il risultato che abbiamo ottenuto in Abruzzo. Oggi presentiamo liste molto competitive, una per la città di Potenza, una per la città di Matera. Confermiamo il presidente Bardi che ha ben operato, che grazie proprio al buon lavoro come amministratore di una regione come la Basilicata è riuscito ad allargare il consenso”. Lo ha detto Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio dei Ministri alla presentazione delle liste di Forza Italia a Potenza in vista delle elezioni regionali del 21 e 22 aprile 2024.

“Infatti al centrodestra si sono unite altre forze, come le liste civiche, questa è la dimostrazione del buon governo del centrodestra. Sono convinto che i lucani confermeranno, anzi faranno crescere il consenso del presidente Bardi. Ho annunciato stamane che il Ministero degli Esteri ha scelto la Basilicata come luogo d’incontro di tutti gli addetti culturali italiani del mondo, quest’anno sarà a Matera”, conclude Tajani.

