Regionali Basilicata, raggiunto l’accordo: ecco il candidato di Pd e M5S

Dopo mesi di trattative, litigi e tensioni è stato raggiunto l’accordo nel centrosinistra per il candidato governatore per le Regionali in programma in Basilicata il 21 e il 22 aprile. Sarà il medico Domenico Lacerenza il candidato di Pd e M5S: “per me, che mi sono sempre dedicato alla professione di medico a tempo pieno, è il primo incarico politico: mi impegnerò al massimo per essere all’altezza”. Pd, M5S, Avs e +Europa e Basilicata Casa Comune, il movimento che fa riferimento a Angelo Chiorazzo, hanno individuato nell’oculista il candidato presidente per le prossime elezioni.

Le parole di Lettieri

“Siamo soddisfatti, abbiamo individuato una candidatura che unisce il campo progressista e riformista. Siamo aperti a tutte le forze che insieme a noi vogliono archiviare 5 anni di governo della destra in Basilicata”, commenta Giovanni Lettieri, segretario regionale del Pd lucano.

