Regionali Basilicata, una rosa di nomi per scegliere l’anti-Bardi: nel centrosinistra circola il nome di Speranza

Altro giro, altra corsa. Dopo le regionali in Sardegna ed in Abruzzo, arriva il momento della Basilicata dove si voterà il 21 e 22 aprile prossimi. Se nel centrodestra si punterà ancora sull’uscente Vito Bardi, nel centrosinistra allargato al M5S, Renzi e Calenda c’è un caos enorme. Angelo Chiorazzo, il candidato presidente designato, sta creando confusione: Giuseppe Conte e parte del Pd non lo vogliono e quindi si cercano nuove soluzioni.

Altri nomi

Chi al posto di Chiorazzo? Potrebbe essere Giampiero Maruggi, coordinatore del programma di Basilicata Casa Comune. Ma non mancano le alternative. Lorenzo Bochicchio, ex direttore generale dell’Asp. In lizza anche l’ex parlamentare Giampaolo D’Andrea e Cecilia d’Elia, parlamentare lucana eletta nel Lazio alle Politiche 2022. Inoltre, c’è una voce che porta direttamente a Roberto Speranza, ministro della sanità del periodo Covid, esponente del Pd, tornato da poco nei Dem.

