Regionali Basilicata: c’è tempo fino alle 12:00 per le candidature

Il termine previsto per la presentazione delle liste elettorali per le Regionali in Basilicata del prossimo 21 e 22 aprile sono le 12:00 di oggi. In ogni elenco, il numero di candidati di sesso maschile o di sesso femminile non può essere superiore al 60% del totale. Venti i seggi per il consiglio regionale, oltre a quello assegnato al presidente di Regione eletto: 13 nella circoscrizione di Potenza, 7 in quella di Matera.

Nel 2019 furono presentate cinque candidature alla carica di Presidente della Regione Basilicata, 30 le liste (16 per la provincia di Potenza e 14 per quella di Matera). I primi a depositare elenco dei nomi e simbolo sono stati i dirigenti di Forza Italia insieme a Noi Moderati.

