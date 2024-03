Regionali Abruzzo, Zan: “voglia di cambiamento. D’Amico è la persona giusta”

StrettoWeb

“Io respiro grande entusiasmo, sento da parte delle persone la chiara voglia di cambiamento”. Lo ha detto oggi a Chieti il parlamentare del Pd Alessandro Zan, arrivato in Abruzzo a sostegno del candidato presidente della Regione per il centrosinistra Luciano D’Amico. “Questa Regione è stata amministrata malissimo in questi cinque anni, l’abbiamo visto anche girando gli ospedali e le strutture sanitarie – ha aggiunto Zan – Addirittura il fatto che ieri a Elly Schlein è stato impedito di entrare in un ospedale da un direttore generale dimostra che probabilmente Marsilio ha molte cose da nascondere e la sanità è molto peggiorata, la qualità della vita degli abruzzesi in questi cinque anni è precipitata proprio perché Marsilio non si occupa dell’Abruzzo”.

“Vive a Roma e saltuariamente viene in Abruzzo a fare il presidente della Regione, questa Regione ha bisogno invece di un grande impegno e Luciano D’Amico è la persona giusta sia per la sua capacità, competenza e umiltà. E’ riconosciuto dagli abruzzesi essere una persona perbene, oltre che una persona capace. Questa Regione ha tanto bisogno di nuovo competenze e di un presidente come D’Amico”, conclude Zan.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.