Regionali Abruzzo, va a votare e rompe le acque al seggio: partorisce poco dopo

Una storia bella e a lieto fine quella che ha visto protagonista una donna, incinta di 36 settimane. Quest’ultima, intenta a recarsi al voto per le elezioni regionali in Abruzzo, ha rotto le acque proprio al seggio, a Sulmona, in una sezione collocata nel Liceo Artistico. Per questo, non è riuscita neanche a entrare nella cabina elettorale, ed è stata immediatamente accompagnata in ospedale dal marito in auto. Poche ore dopo, con un parto cesareo nel reparto di Ostetricia e Ginecologia, è venuto alla luce un bambino.

Mamma e figlio stanno bene. “E’ andato tutto benissimo. Una grande emozione” commentano i familiari. “È stata una scena più unica che rara. La donna era in buone condizioni. Noi siamo subito intervenuti per prestare assistenza” raccontano gli uomini della Guardia di Finanza che stavano sorvegliando il seggio.

