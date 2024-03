Regionali Abruzzo, Schlein: “Meloni e Marsilio smantellano la sanità pubblica”

StrettoWeb

“Abbiamo chiesto sin dalla manovra di mettere 4 miliardi in più sulla sanità pubblica, di sbloccare il tetto delle assunzioni perché i reparti si stanno svuotando. Questo fa sì che chi ha i soldi salta la lista d’attesa e va dal privato, ma chi non ce la fa sta rinunciando a curarsi. E questo noi non lo accettiamo e continueremo a batterci per fare un piano straordinario di assunzioni e per riuscire a portare la sanità nei territori. Ma la destra al governo non crede nella sanità territoriale. La destra che governa in Abruzzo sta declassando gli ospedali nelle aree interne, creando enormi disagi alle comunità. La destra di Meloni sta tagliando le risporse alla sanità. Il fine è chiaro: smantellare la sanità pubblica per favorire il privato. Noi da sinistra non ci stiamo”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein nella tappa elettorale all’ospedale di Popoli in provincia di Pescara.

“Ho presentato – ha aggiunto – una proposta di legge per destinare il 7,5% del Pdl alla sanità pubblica. La sanità territoriale è la sanità del futuro. Noi dobbiamo rivendicare un principio: la salute delle persone non può dipendere da quanto dista la loro casa dalle grandi città e dai suoi ospedali. La pandemia ci ha insegnato che è importante portare più vicina la risposta di cura alle case delle persone, soprattutto nelle aree interne e montante. Serve più investimento su questo”.

