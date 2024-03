Regionali Abruzzo, negata la visita di Schlein all’ospedale di Popoli

StrettoWeb

La visita del segretario del Pd Elly Schlein all’ospedale di Popoli, in programma stamattina in occasione del tour abruzzese per le elezioni regionali, è stata bloccata con una disposizione del direttore sanitario della Asl di Pescara Alterio Fortunato.

Nella comunicazione, firmata da Fortunato e inoltrata ieri al segretario regionale del Pd Daniele Marinelli, si legge: “in merito alla preannunciata visita istituzionale dell’onorevole Elly Schlein al presidio ospedaliero di Popoli, si ritiene che la stessa sia al momento non opportuna”, poiché “contrasta con ragioni di tutela della salute e di ordine igienico sanitaria, nonché con la necessaria serenità e riservatezza dei pazienti impegnati in percorsi terapeutici complessi e accompagnati da sofferenza”.

