Regionali Abruzzo, Mollicone (Fdi): “con Marsilio L’Aquila torna competitiva”

“L’Aquila rinasce con il governo Marsilio. In questi 5 anni il governatore ha risollevato la Regione che veniva dalle disastrose gestioni di sinistra. E la candidatura a capitale della cultura è simbolo di grande rinascita e competitività”. Lo ha affermato il presidente della commissione Cultura della Camera Federico Mollicone, oggi in visita all’Aquila.

Mollicone, responsabile cultura e innovazione di Fratelli d’Italia, ha sottolineato che “nella sanità, con la presidenza Marsilio ci sono state 5mila assunzioni in più di quante ve ne fossero nel 2019. Sono stati rifinanziati gli ospedali di Chieti e Teramo e sono stati avviati i lavori per tre nuovi ospedali ad Avezzano, a Vasto e a Lanciano. Sono notizie degli ultimi giorni – ha continuato – i successi sulle infrastrutture regionali, come la realizzazione della ferrovia che collegherà Pescara con Roma, e gli importanti interventi per la riduzione del rischio frane e alluvioni. All’Aquila ho visitato il Maxxi e il Teatro Stabile: la valorizzazione dei linguaggi espressivi contemporanei passa anche da presidi culturali come questi”.

