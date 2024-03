Regionali Abruzzo, Meloni in campo per la volata finale

StrettoWeb

Oggi il premier Giorgia Meloni si recherà prima a Teramo (dove alle 16.00 è in programma un evento alla Camera di commercio) e poi a Pescara, con gli altri leader del Centro/Destra, per il comizio delle 18.00 in Piazza Salotto per sostenere la corsa di Marco Marsilio, che dopo 5 anni al governo della regione è ora a caccia del suo secondo mandato come governatore.

Sigismondi: “vince Marsilio, noi avanti nei sondaggi”

In casa Fdi non vogliono nemmeno contemplare l’ipotesi di una sconfitta nella regione del Centro Italia: “Il 10 marzo vince Marco Marsilio”, assicura all’Adnkronos Etel Sigismondi, coordinatore in Abruzzo di Fratelli d’Italia.

