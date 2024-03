Regionali Abruzzo, Marsilio: “domenica D’Amico andrà a dormire presto”

StrettoWeb

“La nostra vittoria sarà abbastanza larga. D’Amico parla di sorpasso? Sono certo che andrà a dormire presto la sera dello spoglio dei voti perché la nostra vittoria sarà abbastanza larga e netta già dai primi seggi”. Lo ha dichiarato Marco Marsilio, candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Abruzzo. Marsilio ha risposto ad alcune domande di Klaus Davi nel corso del web talk YouTube “Klaus Condicio”.

“Una via a Murgia? E quali sarebbero i meriti?”

“Non ho mai letto in vita mia un libro di Michela Murgia. Prima di intitolarle una via dovrei capire quali sarebbero i suoi meriti per capire se è meritevole di essere proposta per intitolarle una strada. Non ho sufficienti informazioni, non escludo che possa averne le caratteristiche perché non riesco a seguire tutto. Francamente non è il personaggio della mia vita, non seguivo le sue cose. E probabilmente le sarei stato anche antipatico. Non mi sembrava una persona molto aperta alla diversità di opinioni e alle idee politiche diverse dalla sua. Questo era il suo carattere ed era libera di esprimerlo. Lo ha fatto spesso anche con molta violenza verbale. Pace all’anima sua”. Lo ha dichiarato Marco Marsilio.

Marsilio: “io sono abruzzese”

“Mi fa specie che tra le persone che mi definiscono come non un vero abruzzese ci sia Elly Schlein. Da che pulpito mi viene da dire… Sono attacchi anche un po’ razzisti come se qualcuno dicesse alla Schlein che non è una vera italiana solo perché è una persona nata e cresciuta all’estero e arrivata in Italia da famiglia plurinazionale per compiere i suoi studi universitari. Mi domando perché mi insulta con questi argomenti, mi piacerebbe chiederglielo di persona”. Lo ha dichiarato Marco Marsilio.

“Siffredi? Non so neanche se lui voti o meno in Abruzzo”

“Non credo che Rocco Siffredi abbia indicato una qualche preferenza sollecitando gli abruzzesi ad andare a votare. Tra l’altro non so neanche se lui voti o meno in Abruzzo. L’astensione oggettivamente è un problema quindi ha fatto bene”. Lo ha dichiarato Marco Marsilio.

“Io non spiato? Chissà forse sarò diventato troppo di sinistra”

“Chissà forse sarò diventato troppo di sinistra” ha scherzato Marco Marsilio alla domanda di Klaus Davi sul perché il suo nome non figuri tra le 800 persone spiate nel caso dossieraggio. “Dobbiamo attendere tutti la magistratura. Probabilmente ha ragione la procura se il finanziere riceve l’impulso da qualcuno a commettere un reato. Ha torto sia chi glielo chiede sia chi lo fa”. Lo ha dichiarato Marco Marsilio.

“D’Amico non è riuscito a farsi eleggere nemmeno consigliere regionale”

“Luciano D’Amico dice che sono poco attivo riguardo la Memoria delle stragi nazifasciste? Partecipo istituzionalmente e come persona a tutte le occasioni celebrative che il calendario civile prescrive. Quella di D’Amico è la solita polemica. È da quando ho sedici anni che qualcuno pretende che io non possa parlare e che non abbia una legittimità democratica. Ma i voti li ho sempre presi io a differenza di D’amico che ci ha provato cinque anni fa e non è stato eletto nemmeno consigliere regionale”. Lo ha dichiarato Marco Marsilio.

“Gay nella destra mai discriminati”

“Avevo numerosi amici gay quando ero al liceo e li ho ancora attualmente. Nella destra ci sono stati e non sono mai stati discriminati. Ha mai sentito qualche gay che è stato espulso?”. Lo ha dichiarato Marco Marsilio.

“Qualche uomo mi ha corteggiato in passato? Onestamente nessuno”

“Qualche uomo mi ha corteggiato in passato? Onestamente nessuno si è mai manifestato in quei termini nei miei riguardi. Attenzioni implicite non le escludo, ma magari non le ho colte o non le ho capite. Quindi no, posso dire che non mi è mai capitato”. Lo ha dichiarato Marco Marsilio.

