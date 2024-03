StrettoWeb

A poche ore dalla fine della campagna elettorale in Abruzzo, il candidato governatore del centrosinistra Luciano D’Amico non ha dubbi: “Vincerò io“. Ospite di “Un giorno da pecora” su Rai Radio1, D’Amico si dichiara ottimista. “Con quale percentuale vincerò? Non saprei, direi con più del 52%”.

Infine, commentando la promessa di Marsilio di tagliarsi la barba in caso di vittoria: “se dovessi vincere verrei a tagliarmi la barba in diretta da voi, tra l’altro non la taglio da anni e anni…”

