Regionali Abruzzo, D’Amico e Todde chiudono la campagna elettorale: “siamo diversi dal centrodestra, uniti si vince”

Il “Campo largo” chiude la campagna elettorale in Abruzzo con il candidato presidente Luciano D’Amico e con Alessandra Todde. “I nostri valori sono diversi dai loro”, ha detto Todde. “Gli abruzzesi sono pronti per il cambiamento così come in Sardegna. Sono qui proprio per dire che bisogna crederci, veramente e fino all’ultimo voto. Questo cambiamento non ce lo regaleranno, ce lo prendiamo noi”, ha detto la neo presidente della Regione Sardegna.

“Il presidente del Consiglio viene qua a fare passerelle e teatrini per sostenere un presidente che la sua regione l’ha vista solo da lontano“, ha detto Alessandra Todde. D’Amico la ringrazia per la sua presenza: “con il suo sostegno riusciremo a concludere nel migliore dei modi una campagna iniziata sei mesi fa”. “Ho iniziato questo incontro con l’Inno di Mameli . La patria è un valore che vogliamo recuperare, la patria l’abbiamo difesa noi con la brigata Maiella. Dalla destra, da questi signori non accettiamo lezioni“, conclude Luciano D’Amico.

