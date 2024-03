Regionali Abruzzo, Bersani: “la destra sa fare solo promesse dell’ultima ora”

StrettoWeb

“Questa destra viene qui a fare le promesse dell’ultima ora, mentre questa sarebbe l’ora del rendiconto. Se avessero qualcosa per poter dire che hai fatto, non avrebbero bisogno di fare promesse”, così l’ex segretario del Pd Pierluigi Bersani all’Aquila, dove è arrivato a sostenere la candidatura di Luciano D’Amico alla presidenza della Regione Abruzzo in vista delle elezioni del prossimo 10 marzo.

Bersani ha dedicato il primo pensiero all’abruzzese Franco Marini, storico segretario della Cisl e leader del Partito Popolare Italiano: “era un politico che si portava dietro il profumo del popolo, della gente in qualsiasi cosa facesse. Sarebbe stato un Pertini cattolico”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.