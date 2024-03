A Reggio la presentazione del dizionario degli sportivi eccellenti

StrettoWeb

Sabato 9 marzo 2024 alle ore 17:00, presso il Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana, si svolgerà la presentazione del Dizionario Bioblibliografico degli sportivi eccellenti della provincia di Reggio Calabria. Il volume racconta la storia dello sport in provincia di Reggio, in più di quattrocento pagine, con più di seicento fotografie, attraverso le gesta di più di mille protagonisti: non solo atleti, tra i quali molti azzurri e campioni olimpionici, ma anche tecnici, ufficiali di gara, dirigenti federali e sociali, politici, amministratori, artisti, militari e religiosi.

Gli interventi

Dopo il saluto dell’avv. Giuseppe Falcomatà, sindaco della Città Metropolitana, interverranno l’avv. Maurizio Condipodero, presidente del Comitato Regionale CONI Calabria e il prof. Giuseppe Caridi, presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria. Modererà i lavori il prof. Riccardo Partinico, presidente della Fortitudo 1903.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.