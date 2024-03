Reggio Calabria, che ci fa un frigorifero nella Via Marina di Pellaro? | FOTO

StrettoWeb

Sta per arrivare la Primavera, ma l’estate è ancora lontana. E va bene che di freddo non ne abbiamo visto molto. E va bene anche che la voglia di rinfrescarsi non manca mai. Però, non ci sembra che a Pellaro manchino i locali in cui bere una birra fresca. Anche in Via Marina. Certo, non in questo periodo, ma in estate sicuramente sì.

Prendiamola a ridere, anche se ci sarebbe ben da piangere. Parlare di inciviltà, ormai, è anche inutile e banale. Stare dietro ai soliti discorsi, pure. Vorremmo tanto capire, però, cosa ci fa un frigorifero vecchio e abbandonato proprio sul marciapiede della Via Marina della cittadina a sud di Reggio Calabria. Non c’è una logica, non c’è una spiegazione. E lì, abbandonato, buttato senza un senso, proprio sul marciapiede in cui in tanti passeggiano in serenità.. E in estate, soprattutto, sono in tanti a farlo.

Già non concepiamo le discariche abusive, ma almeno gli incivili – di solito – evitano di farsi sgamare e riempiono luoghi di periferia abbandonati, sperduti e isolati. Se adesso anche le vie marine diventano discariche… Non dimentichiamo quella vergognosa formatasi al Parco Lineare Sud. E ora siamo a due. Si intervenga prima che sia troppo tardi.

