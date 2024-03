StrettoWeb

E’ entrato al Porto di Reggio Calabria pochi minuti fa uno yacht in costruzione a bordo di un rimorchiatore. Lo yacht farà all’interno del porto una sosta in attesa di spostarsi in un cantiere navale ed essere completato per poi essere messo in mare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.