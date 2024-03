Reggio Calabria, Vigili del Fuoco non più (sempre) obbligatori: cosa cambia al PalaCalafiore

StrettoWeb

Novità importante per quanto riguarda la presenza dei Vigili del Fuoco al PalaCalafiore di Reggio Calabria. Fino ad ora, la loro presenza era obbligatoria – per gli eventi – anche in caso di poco pubblico. Ma adesso non sarà più così. Per gli impianti con una capienza superiore ai 4 mila spettatori (il palazzetto reggino ne ospita più del doppio), non serviranno i pompieri se di presenti ce ne saranno meno di 4 mila.

Questo significa che per le partite interne della Viola e di tutte le altre compagini che ne usufruiscono, i Vigili del Fuoco non saranno obbligati a presenziare. I numeri di questi anni, infatti, non hanno mai portato a grandi pienoni, o comunque le presenze non hanno mai superato i 4 mila spettatori, eccezion fatta per i concerti.

La soddisfazione della FIP Calabria

Grande soddisfazione per questa decisione è stata espressa dal Presidente della Fip Calabria, Paolo Antonio Surace. “Finalmente – ha affermato – la questione relativa all’ obbligo dei Vigili del Fuoco al PalaCalafiore è stata risolta. Non si vedranno più porte chiuse e non saranno obbligatori i pompieri anche con la presenza di pochi spettatori. Ci abbiamo lavorato con costanza e competenza. Ci piace usare il plurale perché la definizione di questa situazione, è stata la positiva conclusione di un percorso condiviso dalla Fip Calabria con società, enti, vigili del fuoco, Ministero che ringraziamo. Un esempio positivo di collaborazione che ci inorgoglisce ed attesta che lavorando insieme, usando il noi al posto dell’io si arriva fino in fondo”.

“È stato valutato il problema studiando la legge, analizzando le esperienze degli altri maxi-impianti italiani, confrontandoci con tecnici specialisti e poi riunioni con società, responsabili del Comune di Reggi Calabria, dei Vigili del Fuoco fino alla richiesta recepita dal Ministero che finalmente armonizza la presenza dei Pompieri in funzione alle effettive attività ed alla consistenza del pubblico al Palacalafiore. Una bella pagina non solo sportiva per la nostra città”, ha concluso.

