Reggio Calabria, all’Università per Stranieri l’evento dal titolo “Donne e Pari Opportunità: quali traguardi e libertà di scelta?”

In occasione della ricorrenza internazionale dei diritti delle donne, l’Associazione Nazionale Assistenti sociali (Ass.N.A.S.) – Segreteria della Calabria ha organizzato un convegno dal titolo: “Donne e Pari Opportunità: quali traguardi e libertà di scelta?”, che si terrà presso l’Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria alle ore 15.00 del prossimo 8 marzo. Sarà un importante momento di riflessione sul lungo percorso delle pari opportunità, che vedrà al tavolo dei relatori donne professioniste, attiviste ed esperte impegnate in diversi settori della società calabrese che ripercorreranno le varie fasi di sviluppo della libertà e dignità delle donne, si confronteranno sulla lotta per le conquiste sociali, economiche e sulle questioni ataviche come l’ uguaglianza di genere, i diritti civili, le molteplici discriminazioni e le violenze che la donna ha subito e continua a subire ancora oggi e che sono state oggetto di battaglie dei movimenti femministi ed emancipazionisti.

Questi e molti altri i temi che animeranno il prestigioso dibattito e che cercheranno di offrire spunti di riflessione e vie percorribili per la tutela e la salvaguardia dell’autodeterminazione e dei diritti delle donne, su cui si confronteranno Elisa Spagnolo direttrice provinciale INPS di RC; Giovanna Russo garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di RC; Giovanna Vingelli ricercatrice di sociologia generale UNICAL; Aurora Vesto docente di Diritto Privato UNIDA; Paola Carbone Consigliera Pari Opportunità Città Metropolitana di RC; Francesca Ambrogio Commissaria Capo Questura RC; Ilda Tripodi poetessa, insegnante e giornalista; Angela Puleio – direttrice archivio di stato di RC e responsabile delle sedi di Locri e Palmi; Cinzia Nava attivista in difesa dei diritti civili violati; Lidia Papisca Presidente Associazione Grace. Interverranno per i saluti istituzionali Maria Dattola direttrice generale UNIDA; Anna Briante Assessora Politiche di Genere comune RC; Danilo Ferrara presidente Ordine Assistenti sociali della Calabria. I lavori del convegno saranno aperti da Nadia Laganà e moderati da Francesca Mallamaci di ASSNAS Calabria. L’evento è stato patrocinato dall’Ordine degli Assistenti sociali della Calabria, a cui sarà richiesto il riconoscimento dei crediti formativi.

