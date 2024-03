Reggio Calabria, traffico paralizzato per l’accesso in città dall’A2: la lettera ad ANAS, “un calvario infinito”

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb, Massimiliano Tripepi, ci ha inviato una segnalazione relativamente ad una situazione vergognosa che stanno vivendo i pendolari di Reggio Calabria costretti a rimanere in coda per diverso tempo a causa degli infiniti e ripetuti lavori sul viadotto Torbido della A2 dir. Il lettore indignato ha inviato una lettera all’Anas che riportiamo di seguito, per segnalare il disagio:

“Spett.le Anas Spa,

vi scrivo questa mail per denunciare il trattamento che viene riservato a noi pendolari ed utenti di quella che, ormai da qualche anno a questa parte, è diventata la A2 dir.

I primi disagi sono nati con gli infiniti lavori di ammodernamento della tratta: lunghi anni di calvario per il rifacimento di… soli 9km di strada.

Giusto per la cronaca non è stata fatta alcuna modifica al tracciato, nessun ampliamento di corsie, non è stata aggiunta la corsia di emergenza

L’ammodernamento ha riguardato solo l’installazione delle barriere New Jersey di cemento tra le due carreggiate, l’installazione di nuovi guardrail all’esterno delle stesse (dove previsto altrimenti è rimasto muro), il rifacimento del manto stradale e, soprattutto, il rifacimento dei giunti sui viadotti.

Da allora questi credo che siano diventati, e credetemi che non sono ironico, i 9km più manutenzionati di tutta la rete Anas nazionale. Ogni giorno ci sono restringimenti per lavori di qualsiasi tipo!

Ma cosa mi spinge a scrivervi questa mail, sono i ripetuti e lunghissimi restringimenti di corsia sul viadotto Torbido (km7).

L’ultimo è avvenuto, ed è ancora presente, giorno 14 febbraio direzione NORD. Da allora non si è visto un operaio lavorare.

Da qualche giorno, e con la stessa modalità, è stato fatto il restringimento di corsia in direzione SUD.

La cosa grave è che ormai questo modus operandi pare essere diventata una prassi.

Il viadotto Torbido viene ristretto per manutenzione, diversi mesi prima l’effettivo intervento degli operai e sempre per gli stessi giunti.

Quindi mi domando, perché chiudere una strada MESI PRIMA creando questi disagi?

Perché nel 2024 Anas Spa non ha le competenze per risolvere in maniera definitiva il problema dei giunti di un viadotto?

Perché fino a prima dell’ammodernamento questo viadotto non ha mai auto (apparentemente) alcun problema?

Sono pendolare e percorro questa strada quattro volte al giorno. La A2 dir, insieme alla sola SS18, sono le uniche due strade ad unire la periferia alla città di Reggio.

Credo che noi cittadini, utenti e contribuenti meriteremmo un trattamento più dignitoso. Distinti saluti, Tripepi Massimiliano”.

