A Reggio Calabria il Torneo Giovanile di Dama: il vincitore

StrettoWeb

Domenica 10 marzo presso i locali del Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria, si è svolto un Torneo Giovanile di Dama per festeggiare il Centenario della Federazione Italiana Dama. La gara, organizzata dal Circolo del Tennis Rocco Polimeni in collaborazione con il Circolo damistico Nuovi Orizzonti, ha visto la partecipazione di una ventina di giovani damisti che si sono affrontati con il sistema di accoppiamento italo svizzero in sette turni di gioco. La direzione di gara è stata affidata a Salvatore Laganà, coadiuvato dal Delegato Regionale Fid Giorgio Ghittoni.

Il podio

Al termine della competizione Andrea Cammara, studente della 1ª D dell’I.C. Galileo Galilei e tesserato dell’A.s.d. “il bianco e il nero”, è risultato vincitore grazie allo score di sei vittorie e un pareggio. Secondo classificato Domenico Martino del Circolo Damistico “Nuovi Orizzonti”; il terzo posto è invece di Riccardo Callea dell’a.s.d. “Sporting Club”.

La vittoria di Andrea Cammara, la prima del 2024, arriva dopo il terzo posto conquistato al campionato provinciale 2024. In quell’occasione, il giovane damista, pur conquistando gli stessi punti del primo e del secondo classificato, dovette accontentarsi del gradino più basso del podio a causa del quoziente più basso. Un augurio speciale giunga dunque ad Andrea che, grazie al suo costante impegno nello sport della mente, siamo certi riuscirà a raggiungere traguardi ancor più prestigiosi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.