Reggio Calabria, terribile incidente in centro nella notte: distrutte 4 auto parcheggiate | FOTO

Terribile incidente stradale questa notte a Reggio Calabria, in pieno centro e precisamente in via Reggio Campi, a pochi metri dalle Tre Fontane, sulle prime colline del centro storico. Erano le 04:15 quando una Audi Q3 guidata da un ragazzino di appena 19 anni, con a bordo altri amici coetanei tutti molto giovani, è uscita fuori strada andando a schiantarsi inizialmente su una panda parcheggiata regolarmente a bordo strada. Dopo l’impatto con la panda, il giovane ha perso totalmente il controllo del proprio mezzo, ha colpito il bordo del marciapiede finendo così su un piccolo SUV parcheggiato che a sua volta ha sbattuto su altre auto parcheggiate.

Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Municipale che ha effettuato i rilievi del caso e ha ritirato la patente al conducente per guida in stato di ebbrezza.

Complessivamente, quindi, ben 4 automobili parcheggiate sono state distrutte o seriamente danneggiate in piena notte, nello stesso identico punto in cui poco più di tre anni fa un pedone era rimasto ucciso da un’auto pirata guidata da un 17enne senza patente. In questi tre anni, i residenti della zona hanno chiesto più volte al Comune l’installazione di dissuasori di velocità e rialzi pedonali proprio per evitare che si ripetessero altre simili tragedie, ma nulla è stato fatto. Fortunatamente stavolta non è morto nessuno, ma gli incidenti si ripetono e il pericolo rimane.

