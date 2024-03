Reggio Calabria: successo straordinario per l’evento Tale e Quale Show

StrettoWeb

Pubblico in visibilio e sold out per l’evento Tale e Quale Show organizzato da Mariangela Kaori e condotto magistralmente da Mariangela Zaccuri. Un parterre d’eccezione con ospiti di qualità ha fatto da cornice all’evento giunto alla seconda edizione e che ha registrato oltre 200 presente. A trionfare Barbara e Sofia con “Very e Sasy”, secondi classificati Maurizia e Nino con “Celine Dione e Andrea Bocelli”, al terzo posto Maurizio con i “Pooh”.

Nel corso della serata sfilata di moda, karaoke e tanta musica hanno fatto da cornice a un evento ormai diventato realtà nella nostra città. Ospite della serata il Consigliere Mario Cardia. “Bellissima serata condotta professionalmente da Mariangela Zaccuri, consentitemi di complimentarmi con lei e soprattutto di elogiare il lavoro che sta svolgendo Mariangela Kaori, protagonista assoluta di questa splendida iniziativa che arricchisce il panorama degli eventi nella nostra città , da parte mia sostegno totale e vicinanza a chi si spende per portare il bello nel nostro territorio”. Questo quanto dichiarato dal Consigliere Cardia a margine dell’evento.

L’organizzatrice Mariangela Kaori ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, la splendida conduttrice Mariangela Zaccuri, la qualificata giuria composta dal Prof. Nino Spezzano, Tony Vero, Claudio Pintus, Bellini.

