Reggio Calabria: da Spazio Open dibattito su Autonomia differenziata e sanità | INTERVISTE

Spazio Open di via Filippini, a Reggio Calabria, si delinea sempre più come un luogo dove cultura, informazione e attualità si fondono per dare vita ad un dibattito costruttivo e formativo, come già accaduto con gli incontri sull’anonima sequestri in Aspromonte. Ieri si è svolto l’incontro “No all’autonomia differenziata per salvare la sanità pubblica e contrastare il divario tra nord e sud“, con Rubens Curia, referente regionale di Comunità Competente, in conversazione con il giornalista Mimmo Nunnari. Le interviste ad entrambi i relatori sono visibili in calce all’articolo.

Per gli organizzatori dell’evento, quella dell’autonomia differenziata è “una riforma che legittimerebbe l’esistenza di più sistemi sanitari, e finirà che alimentare ulteriori diseguaglianze tra regioni, rischiando di mettere in crisi la tenuta del sistema sanitario nazionale e, quindi, la coesione sociale e la stessa unità del Paese. L’autonomia differenziata avvallata dal governo Meloni consegnerà ai territori privilegiati del Nord la possibilità di trattenere la maggior parte del gettito fiscale, mentre agli altri non resterà che continuare a migrare per curarsi“.

Autonomia differenziata: intervista a Mimmo Nunnari

Autonomia differenziata: Rubens Curia, referente regionale di Comunità Competente

