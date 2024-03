Reggio Calabria, scoperti dehors e gazebo illegali in centro. Sanzioni anche ai locali della movida

StrettoWeb

La Polizia Locale di Reggio Calabria negli ultimi giorni, anche a seguito di specifico indirizzo fornito in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza, ha avviato numerose attività di contrasto al degrado urbano, all’occupazione abusiva del suolo ed alle emissioni sonore oltre i limiti orari previsti da apposite ordinanze sindacali.

In tale contesto operativo, solo nella giornata odierna sono stati sanzionati nove esercizi pubblici che in pieno centro storico occupavano il suolo con chioschi, dehors et similia privi delle prescritte autorizzazioni.

Sono state altresì rimosse nei giorni scorsi numerose carcasse di veicoli completamente cannibalizzate. E sempre in data odierna, al Rione Marconi, è stata completata la bonifica del suolo pubblico nei pressi di un’azienda che nei giorni scorsi è stata attinta da un sequestro giudiziario per traffico illecito di rifiuti.

Battuti anche numerosi locali della movida cittadina due dei quali sanzionati per aver organizzato spettacoli musicali senza le prescritte autorizzazioni. Tutti gli esercizi sanzionati sono stati deferiti agli organi amministrativi per l’emissione delle sanzioni accessorie. Le attività di controllo si intensificheranno durante le prossime festività pasquali.

