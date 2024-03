Reggio Calabria, scioperano i lavoratori Zara, Ovs, Upim, Lidl e Despar: che sta succedendo | FOTO E VIDEO

StrettoWeb

Questa mattina, sabato 30 marzo, i lavoratori del Commercio e delle Distribuzione Moderna Organizzata delle aziende aderenti a Federdistribuzione (Zara, Ovs, Upim, Lidl, Despar) sono scesi in piazza per protestare e per riconquistare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. La Cgil Calabria aveva già annunciato per questa mattina lo sciopero del settore commerciale a Reggio Calabria.

Per questa mattina era stato indetto un sit-in unitario sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria al quale hanno partecipato le lavoratrici ed i lavoratori delle aziende in sciopero e dirigenti del sindacato. “Inoltre Filcams Cgil – Fisascat Cisl – Uiltucs Uil confermano anche quest’anno lo Sciopero generale del Commercio e della DMO nei giorni di Pasqua e Pasquetta per chiedere la modifica delle normative che hanno portato alle aperture liberalizzate impedendo alle lavoratrici ed ai lavoratori di poter godere delle festività e del giusto riposo”.

“In questa ultima settimana – si legge nella nota di Cgil Calabria- sono stati rinnovati i tre CCNL di lavoro afferenti al Commercio ed al Terziario (Confcommercio, Confesercenti, Distribuzione Cooperativa) e solo Federdistribuzione ha arrogantemente rifiutato di riconoscere alle lavoratrici ed ai lavoratori diritti e miglioramenti delle loro condizioni di precarietà tendando uno scambio tra questi ed il salario. Filcams Cgil – Fisascat Cisl – Uiltucs Uil non accettano questo atteggiamento irrispettoso e umiliante delle aziende aderenti a Federdistribuzione e auspicano un ripensamento e una rapida riapertura del tavolo di trattativa”.

Sciopero del Commercio: intervista a Paolo Festa, Addetto Vendita Upim Reggio Calabria

Sciopero del Commercio, intervista a Valerio Romano, Segretario Generale Filcams Cgil

Sciopero del Commercio: intervista ad Anna Rosa Marrapodi, Fisascat Cisl

