Reggio Calabria, grande successo per la festa della donna organizzata dall’Associazione “Nonni in gamba”

StrettoWeb

Al rione Ferrovieri grande successo per la festa della donna organizzata dall’Associazione “Nonni in gamba” Iniziativa promossa dall’associazione reggina di Pippo Campolo nel giorno della festa della donna.

Oltre trecento i partecipanti presso il Rione Ferrovieri nel giorno della festa della donna. Numerosissimo il pubblico che, oltre ad ammirare le esibizioni dei vari gruppi partecipanti, ha potuto cimentarsi in pista durante le pause dello spettacolo.

Ospite della serata il Consigliere Comunale Mario Cardia, che è intervenuto affermando: “I nonni sono davvero un tesoro da custodire. Trascorrere questa giornata colma di significati insieme ai tantissimi amici dell’associazione è davvero meraviglioso, ringrazio di cuore il presidente Pippo Campolo, Angela Calabrò, Alberto Campolo, Daniela, Anna e tutti coloro che tutti i giorni da anni si impegnano h24 per il sociale. In occasione della giornata internazionale della donna , continua Cardia, è’ doveroso stare al fianco della famiglia Campolo e di tutti gli associati che da anni danno lustro alla periferia sud della nostra città con un forte impegno sociale .Sarò sempre al fianco delle realtà’ positive del nostro territorio”, ha concluso Mario Cardia.

“Continuano dunque le attività culturali e ludico didattiche dell’associazione reggina Nonni in Gamba – conclude il presidente Pippo Campolo – con particolare attenzione al progetto dedicato agli over 60 che mira ad essere di aiuto in diverse patologie fisiche (ad esempio diabete, problemi circolatori, osteoporosi, ecc…) e psichiche (quali depressione, senso di solitudine e apatia) legate all’età”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.