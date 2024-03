Reggio Calabria, rifiuti a San Gregorio: “il sindaco si faccia fotografare con quello sfondo e lo mandi a Garibaldi al Grande Fratello”

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una lettera in cui si evidenzia il degrado presente nella zona dei mercati di San Gregorio a Reggio Calabria. Il lettore indignato afferma: “Buonasera Direttore, ancora una volta le scrivo per manifestare il disagio che si prova a vedere come siamo ridotti. Le foto a corredo sono della zona mercati di San Gregorio dove la spazzatura di ogni genere regna sovrana ovunque. Mi chiedo che vista si può avere dall’alto visto che siamo quasi ad inizio pista dell’ Aeroporto…..deve essere proprio un bel biglietto da visita per Reggio. Vorrei chiedere al nostro primo cittadino che è super social di farsi fotografare con quello sfondo e magari mandare una foto al concorrente del grande fratello per fare conoscere a tutti come si amministra una città…..grazie Direttore e scusi il mio sfogo”.

