Reggio Calabria: Procopio e Comunale pronti a strappare tante risate al Castello Aragonese

E’ partito il countdown per la decima edizione del Festival Nazionale del cabaret “Facce da bronzi” ideata e prodotta dall’associazione “Calabria dietro le quinte – APS” con la direzione organizzativa di Giuseppe Mazzacuva, il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Reggio Calabria ed il sostegno della Regione Calabria nell’ambito dell’avviso “Attività culturali 2022” Pac 2014-2020 – azione 6. 8. 3.

E tra gli eventi inseriti nella rinomata kermesse, anche la rassegna teatrale “Musica e cabaret al Castello” all’interno della quale domani e sabato, saranno protagonisti i comici Piero Procopio (alle ore 20,45 con lo spettacolo “Chissù è de nostri”) e Vincenzo Comunale (sabato 23 Marzo sempre alle ore 20,45 con lo show “Definitivo 3”).

L’incantevole maniero di Reggio Calabria ancora una volta, è scenario di spettacoli dal vivo con artisti nazionali, laboratori per bambini, degustazioni e una prestigiosa mostra dal titolo “Maschere in mostra”, con le opere di Maschera Scenica APS e della Camera Regionale Arti e Moda Calabria “UNICRAM”.

Entusiasta di tornare in riva allo Stretto, il noto comico catanzarese Procopio snocciolerà una serie di divertenti monologhi, raccontando al suo pubblico alcune vicende quotidiane tipiche del Calabrese doc, tra rapporti di coppia complicati e funerali a dir poco coreografici. Due ore di puro live, dove saranno messe in luce pregi e difetti della nostra società con un pizzico di ironia e tanti sorrisi. Insomma, un tuffo nei ricordi ma, allo stesso tempo, un’analisi attenta e ironica del quotidiano fatta da un numero uno della risata.

Sabato invece, toccherà al giovane Comunale, direttamente da “Zelig” ad analizzare la realtà, evidenziandone le contraddizioni e proponendo punti di vista alternativi ma sempre originali. Lo spettatore è costantemente coinvolto, per essere parte attiva dello show. Se vuole parlare di Napoli, evita i luoghi comuni; se vuole parlare della sua generazione, evita discorsi retorici; se vuole parlare di cose che non conosce, evita. Entrambi gli spettacoli sono per grandi e bambini.

Per partecipare o conoscere gli eventi è possibile consultare il sito: www.calabriadietrolequinte.it o inviare una e-mail a: info@calabriadietrolequinte. it

Inoltre, per i più piccoli, il 23 marzo si terrà anche un laboratorio creativo dal titolo “Il Castello delle maschere” con la realizzazione di originali maschere attraverso l’utilizzo di materiali da riciclo.

