Reggio Calabria: procedono i lavori di rifacimento di Piazza De Nava, realizzato un grande marciapiede

Procedono speditamente i lavori di rifacimento di Piazza De Nava a Reggio Calabria. I lavori stanno modificando la viabilità in tutta la zona e si stanno realizzando grandi marciapiedi che delimitano il Museo Nazionale della Magna Grecia e contemporaneamente creando uno spazio a più accogliente per i visitatori. L’intera area è stata pavimentata creando un grande marciapiede pedonale come possiamo vedere nelle foto a corredo dell’articolo, intorno all’aiuola con il monumento a Corrado Alvaro

