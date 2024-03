Reggio Calabria: “Più forti di tutto. Storie di donne che non si sono arrese”

StrettoWeb

Si è svolto oggi pomeriggio, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il convegno “Più forti di tutto. Storie di donne che non si sono arrese“, organizzato dall’Associazione Donne Reggine, in collaborazione con il Consiglio Regionale della Calabria. L’evento, che si è svolto nella Sala “Federica Monteleone” di Reggio Calabria, ha visto l’intervento di donne calabresi professionalmente realizzate e con ruoli di rilievo.

A moderare l’incontro Sabina Cannizzaro, presidente dell’Associazione Donne Reggine. Ad introdurre Maria Gabriella Campolo, Docente di Statistica social – Unime. Le relatrici: Enza Caracciolo La Grotteria, Docente di Diritto Amministrativo – UniRC; Cettina Nicolosi, Direttore d’orchestra e Presidente del Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria; Elisa Spagnolo, Direttore Provinciale Inps di Reggio Calabria; Alberta Nesci, titolare dell’Azienza Agricola Nesci di Palizzi; Maria Francesca Marino, Direttrice dello stabilimento “Baker Hughes” di Vibo Valentia. A concludere la Vicepresidente della Regione Calabria, Giusi Princi.

Ad allietare i presenti con degli intermezzi musicali l’Orchestra del Liceo Musicale “T. Gulli” di Reggio Calabria.

