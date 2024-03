Reggio Calabria, pericolosissima voragine rischia di causare incidenti sulle colline della città

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb, Nino Morabito, ci ha segnalato un grave disservizio e un serio pericolo che vivono tutti coloro che percorrono la strada che collega San Salvatore a Mosorrofa, frazione sulle colline di Reggio Calabria. Da 3 anni la strada è sempre peggio e come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, è completamente devastata ed è presente una enorme voragine molto profonda e pericolosa che crea un pericolo per gli automobilisti costretti ad andare contromano per evitare l’enorme voragine e quindi rischiando continui incidenti.

Nonostante i continui appelli a chi di competenza ancora nulla è stato fatto e la situazione è davvero insostenibile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.