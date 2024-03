Reggio Calabria, perde il portafogli sul Lungomare ma gli viene riconsegnato dalla Polizia Locale

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb ci ha raccontato un’avventura che l’ha visto protagonista nella giornata di ieri a Reggio Calabria. Il lettore afferma: “Buonasera gentile direttore, sono un semplice cittadino di Reggio Calabria. Le scrivo per raccontarle che ieri 24/03/2024 quando sono rientrato a casa dopo la mia consueta passeggiata sul lungomare Falcomatà, mi accorgo di aver perso il portafogli. A quel punto decido di ritornare nel luogo dove sono stato per tentare di vedere se riuscivo a ritrovarlo. Niente da fare, purtroppo la speranza di poter ritrovare il portafogli svanisce nel nulla. Ma proprio nel momento in cui cerco di mettermi in contatto con l’ufficio addetto per bloccare il bancomat mi suonano alla porta. Erano due agenti della polizia locale che mi riconsegnavano il portafogli smarrito, un signore l’aveva ritrovato e consegnato al locale comando di polizia. Io le scrivo perchè questo è l’unico modo che ho per ringraziare questo signore che mi ha reso questa domenica delle palme più serena. Non ho nessun tipo di social, se non solo questo contatto di posta elettronica per mettermi in contatto con la sua redazione e sperare che il signore che ha ritrovato il portafogli legga il mio sincero ringraziamento per il suo gesto. Enzo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.