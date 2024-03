Reggio Calabria, la profumeria Effluvi riapre e si rinnova: grandi novità nel segno di Giulio Brezza

StrettoWeb

Effluvi riapre, si sposta, si rinnova e rilancia alla grande con tante novità. La nota profumeria artistica, vero e proprio gioiello di Giulio Brezza, scomparso prematuramente oltre un anno fa, cambia faccia e cambia sede, ma non muta la sua identità, esclusività ed eleganza, nel segno di colui che nel 2008 aveva deciso di irrompere nella sua città con un’attività affascinante e del tutto nuova, la profumeria artistica per l’appunto.

Questo pomeriggio l’azienda, gestita ora da Rosanna e Francesca, rispettivamente sorella e moglie di Giulio, ha inaugurato nel nuovo spazio, spostandosi dal civico 314 al civico 330, sempre sul Corso Garibaldi, sempre nella centralissima Reggio Calabria, sempre a disposizione di clienti affezionati e nuovi, pronti ad affidarsi o a scoprire i nuovi profumi artistici. La profumeria aveva chiuso momentaneamente i battenti due mesi fa, ma solo per prepararsi alla nuova avventura, qualche metro più avanti, con nuovi spazi, nuove idee, ma sempre nel segno della continuità e del ricordo di Giulio. Organizzatrice dell’evento è stata Paola Canale, flower designer Enzo De Stefano, patisserie a cura di Bar Winner mentre a occuparsi di grafica e comunicazione è stata Studio7comunicazione.

La storia di Effluvi e l’intuizione di Giulio

Giulio Brezza era un grande appassionato di profumi e amava visitare le boutique quando era in viaggio in tutto il mondo. La grande intuizione arriva nel 2008, quando decide di aprire per la prima volta a Reggio Calabria una profumeria artistica, diventando – difatti – il precursore in città. Nonostante inizialmente la clientela disconoscesse questi brand, Giulio ha saputo “inserirsi” nel mercato con la sua gentilezza, il suo garbo, la sua onestà ed eleganza, avendo la forza di volontà di insegnare cosa fosse la profumeria artistica. Non “spingeva” mai alla vendita, non insisteva: “lo provi se non è convinto, poi quando torna mi dice com’è e, se le piace, lo può comprare”, diceva agli scettici. E così, col passaparola – come si usa fare nel mercato della profumeria artistica – è diventato un punto di riferimento in città nel corso degli anni, a tal punto che ancora oggi arrivano acquisti anche dal nord Italia o fuori dal nostro paese, come in Francia.

Per Giulio, Effluvi era il suo gioiellino, la sua creatura, che non ha mai abbandonato nonostante l’avanzare della malattia. Presente in profumeria fino all’ultimo, per lui era uno stimolo ad andare avanti. E, anche dopo la sua scomparsa, è riuscito a trasmettere quell’amore e quella passione ai familiari, che con l’inaugurazione di oggi hanno voluto rendergli omaggio, rilanciandosi ma senza mai perdere quell’identità tipica di Effluvi.

Effluvi oggi: nuovi spazi, nel segno della continuità

Il nuovo locale è sicuramente più grande, nonché contraddistinto dalla presenza di mensole in rovere. La vera novità però, in realtà, è una “vecchia” novità, la notizia più bella soprattutto per i fedelissimi: ciò che trovi da Effluvi non è presente in nessun’altra profumeria. Questo perché si tratta di una profumeria artistica, contrassegnata da brand non commerciali ma assolutamente esclusivi, eleganti e di classe. Solo per citarne alcuni possiamo nominare Montale e Mancera, il marchio più venduto al mondo, ma anche Orto Parisi e Nasomatto.

Rosanna e Francesca, dopo aver imparato dagli insegnamenti di Giulio, vogliono proseguire con lo stesso amore e la stessa passione, nel segno della continuità e dell’unicità che ha contraddistinto questa profumeria artistica nel corso degli anni. Oggi come ieri nel segno di Giulio Brezza la Città di Reggio Calabria e lo Stretto profumano ancor di più.

Il fotoservizio è stato fornito da Effluvi e curato da Attilio Morabito.

