Reggio Calabria: nasce l’associazione Amici di Villa San Giuseppe

Villa San Giuseppe è un antico Borgo collocato alla periferia Nord di Reggio Calabria, dove dista appena 9 Km. E’ un vero balcone sullo Stretto di Messina, immerso nei profumi della zagara d’arancio. Molto conosciuto, infatti, per la produzione di agrumi tra le quali spicca la “belladonna”, arancia tardiva che matura nel mese di marzo e che dura fino ad inizio estate. Di alta qualità anche il miele ed il vino prodotto nell’alto piano di Arghillà.

Un Borgo da visitare, con sosta nella Piazza principale per ammirare la vallata e lo Stretto di Messina gustando una bibita seduti come su una terrazza. Una vera cartolina. Per valorizzare questo paesino in questi giorni un gruppo di amici del paese hanno fondato l’Associazione “AMICI DI VILLA SAN GIUSEPPE”.

L’Associazione persegue principalmente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione attraverso la promozione culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane, la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni, la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità, l’impegno nel volontariato civile e solidale, la tutela del diritto alla salute, all’ambiente, all’assistenza, all’educazione permanente, la non discriminazione a causa dell’età o per qualsiasi altra causa, promozione turistica e culturale della frazione di Villa San Giuseppe e della Vallata del Gallico.

Un Borgo, peraltro, evidenziano dal Direttivo, costituito da tanti giovani, uniti, operosi e dall’animo “pulito”. Il vero grande valore aggiunto di questa Frazione.

I Soci fondatori e componenti del Direttivo sono:

Presidente Sig. Siclari Angelo

Vice Presidente Sig.ra Richichi Emanuela

Consigliere Sig. Crupi Filippo Giuseppe

Consigliere Sig. Gattuso Pasquale

Consigliere Sig. Scarfò Massimiliano

Consigliere Sig. Romeo Francescantonio

Segretario e Tesoriere Sig. Scarpelli Pietro

Delegato ai rapporti con i giovani è Andrea Romeo

