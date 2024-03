Reggio Calabria, mostra “I Colori del Vento” all’Accademia di Filippo Cogliandro

StrettoWeb

Ancora una grande mostra presso L’Accademia L’A Gourmet dello chef Filippo Cogliandro: “I Colori del Vento”, a cura di Elmar Elisabetta Marciano. Questa straordinaria esposizione artistica presenterà opere uniche e affascinanti dell’eclettica artista Anna Saurini. Con la sua personale espressione artistica, cattura l’essenza dei colori e li fonde con il movimento del vento, creando opere che invitano gli spettatori a immergersi in un viaggio sensoriale unico. I suoi dipinti trasmettono emozioni intense e un profondo senso di connessione con la natura e il mondo circostante.

La mostra sarà occasione anche per imperdibile per immergersi nell’universo creativo di Anna Saurini e per apprezzare la bellezza e la poesia dei suoi lavori. Nel corso del vernissage, l’artista regalerà il suo quadro Radici alla Fintred Reggio Calabria odv alla presenza del suo Presidente Nazionale Giuseppe Iacovelli e di tutto il direttivo locale. Tale quadro sarà utilizzato dalla stessa associazione per una riffa di raccolta fondi il cui sorteggio avverrà l’8 giugno 2024.

I fondi raccolti serviranno per organizzare manifestazioni volte a promuovere la cultura della donazione degli organi, coordinate dal Dr. Pellegrino Mancini, direttore del centro trapianti della Regione Calabria, alle quali partecipano con emozionanti testimonianze, familiari di donatori di organi e persone trapiantate, tutti presenti ovviamente nel corso della serata. Il vernissage avrà luogo il 22 marzo dalle ore 18:00 presso l’Accademia La Gourmet, dove potrete scoprire i segreti dei “Colori del Vento”.

