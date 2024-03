StrettoWeb

E’ morta ieri sera la signora Angelina Ascioti, moglie dell’ex presidente della Reggina Ugo Ascioti, scomparso sette anni fa. I funerali si svolgeranno venerdì 15 marzo alle ore 15.00 presso la Basilica dell’Eremo di Reggio Calabria.

Il Commendatore Ascioti è stato alla guida della Reggina dal 1979 al 1983 in una serie C molto difficile. E’ stato anche Presidente del Roccella città a lui molto cara come la sua Reggio.

