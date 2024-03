Reggio Calabria, minibasket e Viola-Monopoli: domenica 17 marzo all’insegna della pallacanestro

StrettoWeb

“Il mio amico basket” è lo slogan per la prima Giornata dell’Amicizia che vedrà impegnato il minibasket della Viola in una domenica di basket a tutto tondo. Le società partecipanti insieme ai neroarancio saranno Jumping, Jonica basket Crotone e Mas y Mas Siderno.

I partecipanti, miniatleti dai 7 ai 10 anni, si raduneranno alla Palestra Boccioni nella mattinata di domenica e nella condivisione di valori comuni daranno vita a tornei di 4 vs 4 fino all’ora di pranzo quando, tutti insieme, si ritroveranno in un locale in pieno centro cittadino per condividere il momento del pasto.

Nel pomeriggio, dopo una passeggiata per le vie della nostra bella Reggio, i piccoli cestisti accompagnati da coach e dirigenti si sposteranno al PalaCalafiore per assistere alla gara casalinga della Myenergy Reggio Calabria impegnata contro Monopoli

“La società ringrazia per l’adesione tutte le società partecipanti, in particolar modo è lieta di accogliere bambini famiglie e accompagnatori che si sposteranno a Reggio anche da Locri e Crotone. Buon divertimento a tutti, vi aspettiamo!“, si legge nella nota della Viola.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.