Reggio Calabria: le mini isole ecologiche non vengono svuotate e diventano discariche all’aperto

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione relativamente alla condizione in cui si trovano le mini isole ecologiche presenti in vari punti della città a Reggio Calabria. Le mini isole evidentemente non vengono svuotate e i cittadini sono costretti ad accantonare i rifiuti fuori dal cassonetto come si evince dalle foto a corredo dell’articolo. Il lettore afferma: “Buongiorno, ben vengano le mini – isole ecologiche in città, ma quando queste non vengano svuotate, cosa diventano? E’ presto detto.. diventano altre discariche, che vanno ad aggiungersi a quelle già esistenti sul territorio cittadino. Sperando in futuro pulito ed ordinato per la nostra cara e bella città, auguro una buona giornata. Un assiduo lettore della vostra redazione”.

