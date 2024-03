Reggio Calabria: il Liceo “da Vinci” premiato a New York

StrettoWeb

Prestigioso riconoscimento internazionale all’Assemblea delle Nazioni Unite di New York all’intera delegazione del Liceo “L. da Vinci”, che è stata insignita del premio “Best Medium Delegation Award” per essersi distinta tra oltre duecento istituti provenienti da tutti i continenti per la compattezza, il senso di responsabilità e l’attenta partecipazione.

Il premio, che rappresenta motivo d’orgoglio per la città di Reggio Calabria, è il coronamento dell’esperienza formativa, svolta dal 18 al 26 febbraio 2024, da 23 studenti del nostro Liceo accompagnati dalle proff. Barbara Cannizzaro e Caterina Festa.

Il progetto “MODEL UNITED NATIONS” a New York è una straordinaria occasione di confronto internazionale e consiste in una Simulazione (Model) dell’Assemblea delle Nazioni Unite, dopo la frequenza di un corso di preparazione specifico in lingua inglese.

Durante il corso di preparazione ogni studente ha avuto assegnato un paese da studiare ed approfondire per poi rappresentarlo durante le riunioni di commissione e la simulazione finale. Insieme a tanti altri ragazzi provenienti da tutto il mondo i nostri studenti hanno preso parte a questo entusiasmante appuntamento per confrontare le loro idee e provare a definire nuove strategie di politica internazionale sui temi più rilevanti del mondo contemporaneo partecipando così ad una intensa esperienza formativa.

Durante la Simulazione gli studenti si sono confrontati in lingua inglese in un contesto internazionale, utilizzando le regole del protocollo ufficiale di procedura dell’ONU, per affrontare con entusiasmo gli argomenti che vengono discussi regolarmente presso la sede delle Nazioni Unite a New York.

Oltre al premio attribuito all’intera istituzione scolastica, sono stati assegnati altri numerosi riconoscimenti individuali. Ben nove ragazzi del nostro Liceo sono stati premiati individualmente per i loro interventi con la lusinghiera “Honorable Mention”: Antonio Cento (3D), Giulia De Stefano (4I), Giulia Lamberti (4B), Demetrio Latella (4A), Giulia Misiano (4B), Raffaele Romeo Retez (4B), Antonino Roscitano (4S), Sebastiano Saccà (4C) e Mariachiara Vazzana (3B). Uno di loro, Demetrio Latella, inoltre è stato scelto tra i numerosi partecipanti per fare un intervento in inglese dal palco in rappresentanza della sua Commissione ’Economic and Financial Committee’.

