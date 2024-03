A Reggio Calabria la presentazione del libro “Il narcisismo – Istruzioni per l’uso”

StrettoWeb

Salotti di Biesse venerdì 15 marzo ore 17.30 presso il Museo del Bergamotto, per la presentazione del libro scritto dalla Psicologa Maria Pia Guarna “Il narcisismo – Istruzioni per l’uso“. Un confronto arricchente prendendo spunto dal testo che ha come obbiettivo, spiega la Presidente dell’associazione Biesse, Bruna Siviglia quello “di prevenire l’abuso e la manipolazione narcisistica fornendo gli strumenti necessari per riconoscerla ed evitare di diventarne vittime“.

Seguirà dibattito con il pubblico presente.

