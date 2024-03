Reggio Calabria: le attività del NOEL diventano attrazione per i passanti | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Passeggiando sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, non si può fare a meno di notare la grande piattaforma posizionata in mare dai ricercatori del NOEL, il laboratorio dell’Università Mediterranea. Si tratta di prototipo di pompaggio idroelettrico in mare che serve per immagazzinare energia. La piattaforma è stata posizionata qualche giorno fa, come si può leggere nell’articolo “Reggio Calabria: NOEL in fermento, riprendono le attività“.

Nel tardo pomeriggio di ieri, spostamenti della piattaforma utile a ‘conservare’ l’energia e comprendere poi come gestirla e rilasciarla, hanno attirato l’attenzione dei passanti, come si può vedere dalla gallery fotografica in calce dal video in alto. La struttura presenta un serbatoio galleggiante e un serbatoio sul fondo Ai tre cilindri gialli galleggianti vanno collegate tre turbine eoliche.

Foto





















/

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.