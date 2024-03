Reggio Calabria, l’associazione Louma presenta l’avvio di corsi di formazione per adulti e bambini

StrettoWeb

Domenica 3 marzo 2024 alle ore 17:30 presso la sede dell’Associazione Culturale Louma in via Orange 22 a Reggio Calabria, verranno presentati durante l’Open Day. I corsi di formazione per adulti e bambini sulle seguenti professioni: Corso di educazione all’immagine per bambini dai 6 ai 12 anni; Corso teorico-pratico di editing video; Corso di fotografia e video per social; Corso di utilizzo pc/smartphone per over 50.

Nello specifico quest’ultimo corso risponde alla richiesta/necessità di insegnare ad una percentuale di over 50, ancora alta, l’utilizzo del pc e degli smartphone con lo scopo di aiutare gli stessi ad interfacciarsi digitalmente anche e soprattutto con le Pubbliche Amministrazioni. Durante l’incontro gratuito, presieduto da professionisti nei settori, verranno presentate dettagliatamente le materie che verranno affrontate nei corsi, la durata e le modalità di iscrizione.

“L’Associazione Culturale Louma- spiega il presidente Francesco Nucara- continua ad offrire alla città di Reggio Calabria, iniziative non solo riservate ai propri soci, con lo scopo di promuovere la formazione, la cultura artistica sia a livello locale, nazionale ed internazionale “finalizzata alla divulgazione della conoscenza dell’arte fotografica, videografica, pittorica e letteraria sotto l’aspetto artistico e tecnico attraverso organizzazione di seminari, esposizioni, proiezioni e confronti con autori nazionali ed internazionali”.

