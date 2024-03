Reggio Calabria, la Provinciale per Gambarie totalmente allagata: cittadini imbufaliti con l’Amministrazione, “la morte di Genovese non è servita a nulla” | VIDEO

StrettoWeb

Ieri è stata una domenica di maltempo nello Stretto di Messina, a Reggio Calabria e in modo particolare in Aspromonte dove ha piovuto copiosamente per tutto il giorno. Sulle colline di Reggio Calabria, tra Arasì e Ortì, frazioni del Comune di Reggio, sono caduti 50mm di pioggia: un quantitativo pluviometrico affatto eccezionale. Eppure è bastato per mandare totalmente in tilt la viabilità sulla Strada Provinciale Reggio Calabria – Ortì – Gambarie che, come possiamo vedere nel video a corredo dell’articolo realizzato da Giovanni Romeo si è completamente allagata a causa della mancata manutenzione delle cunette e dei canali di scolo.

Due enormi fiumi, da Santa Domenica a valle e da Ortì a monte, hanno creato un vero e proprio lago pluviale sul ponte di Straorino, dove le auto hanno fatto enorme fatica a transitare. Siamo proprio nei pressi del tratto della stessa strada in cui, poche centinaia di metri più a monte, il 26 febbraio scorso è deceduto Antonio Genovese, dipendente comunale di Reggio Calabria, travolto da una frana. Per l’occasione, gli Amministratori locali hanno dispensato lacrime di coccodrillo e stucchevoli parole di solidarietà per i familiari della vittima. Ma in concreto, più di tre settimane dopo la tragedia, nessuno ha sentito la responsabilità di intervenire laddove è necessario per evitare che simili tragedie si possano ripetere. E i cittadini, come possiamo ascoltare dalla testimonianza nel video, sono comprensibilmente imbufaliti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.